Годы берут свое: сегодня Любовь Казарновскую узнаете только по голосу (фото)

Прославленная оперная певица Любовь Казарновская начала свою головокружительную карьеру в 80-х. Она остается популярной артисткой и по сей день, а ее голос критики считают уникальным в своем роде.

В середине 80-х Казарновская стала солисткой Мариинского театра, где прослужила три года. Ей доверяли все главные партии сопрано, которые только были в репертуаре. Успех за границей пришел в 1988 году, когда Казарновская выступила на сцене театра «Ковент-Гарден» в Лондоне. Она исполнила партию Татьяны из оперы «Евгений Онегин». Это положило начало триумфальному успеху Казарновской в Европе, США и Латинской Америке.

Позднее она выступала на театральных сценах Нью-Йорка, Буэнос-Айреса, Вены и Лондона. На счету певицы множество ролей в операх не только русских композиторов, но еще итальянских и немецких. Любовь Казарновская несколько раз снималась в кино: на ее счету работы в картинах «Темный инстинкт» и «Анна».

66-летняя артистка сильно изменилась с тех пор, как начала свой путь, и сегодня в ней уже не узнать ту юную очаровательную даму. Казарновская сохранила свои стать и талант, но черты ее лица заметно огрубели. Впрочем, если закрыть глаза, то именитую артистку можно легко узнать ее по уникальному тембру.