Годы берут свое: папа Кати Пушкаревой из сериала стал неузнаваем (фото)

Михаил Жигалов начал работать в кино в 1972 году, когда принял участие в картине «Самый последний день». Талант артиста был отмечен и зрителями, и советской прессой, поэтому он постепенно начал покорять отечественный кинематограф.

За годы карьеры Жигалов снялся во множестве фильмов и сериалов, а после кризиса 90-х остался таким же востребованным и продолжил сниматься. Зрители знают его как отца Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», профессора Ростова в детективе «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» и, например, Луку из ленты «Бригада».

Продолжает сниматься Жигалов и сегодня. Так, в прошлом году с 80-летним артистом вышло сразу два проекта, а в ближайшее время запланировано еще несколько. Поклонники неизменно хвалят игру знаменитости, но отмечают, как сильно постарел актер. В новых фильмах Жигалова уже невозможно узнать, ведь он стал похож на одинокого дедушку, а не на успешного актера. Некоторые даже признаются, что переживают за артиста, которому пора отправиться на заслуженный отдых.