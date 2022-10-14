Годы берут свое: как на самом деле выглядит Александра Пахмутова в 92 года (честное фото)
Легендарная артистка уже находится в преклонном возрасте.
Александра Пахмутова стала настоящей легендой советской и российской культуры. Невысокая женщина отличалась поразительной трудоспособностью и талантом: она сочинила более 400 песен. Некоторые из ее композиций становились гимнами городов и «укладывались» в идеологию СССР, другие — со сцены исполняли артисты эстрады. Александр Градский пел «Как молоды мы были», Анна Герман — «Надежду», а Валентина Толкунова — «Я не могу иначе».
Сейчас Александре Пахмутовой уже 92 года. Возраст берет свое: внешность композитора изменилась из-за морщин и обилия пигментных пятен. Однако она держит себя в отличной форме, продолжает работать и является примером для многих молодых коллег. Причем не только в творчестве, но и в личной жизни: с 1956 года Пахмутова замужем за поэтом Николаем Добронравовым.
«Не представляю, как бы развивалась культура СССР без ее музыки», «Каким великим певцам нашей страны ее музыка дала путевку в жизнь!», «Песни Пахмутовой и Добронравова будут жить всегда», «Она символ и гордость нашей эпохи», — отмечают комментаторы в Сети.