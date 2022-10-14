Годы берут свое: как на самом деле выглядит Александра Пахмутова в 92 года (честное фото)

Александра Пахмутова стала настоящей легендой советской и российской культуры. Невысокая женщина отличалась поразительной трудоспособностью и талантом: она сочинила более 400 песен. Некоторые из ее композиций становились гимнами городов и «укладывались» в идеологию СССР, другие — со сцены исполняли артисты эстрады. Александр Градский пел «Как молоды мы были», Анна Герман — «Надежду», а Валентина Толкунова — «Я не могу иначе».

Сейчас Александре Пахмутовой уже 92 года. Возраст берет свое: внешность композитора изменилась из-за морщин и обилия пигментных пятен. Однако она держит себя в отличной форме, продолжает работать и является примером для многих молодых коллег. Причем не только в творчестве, но и в личной жизни: с 1956 года Пахмутова замужем за поэтом Николаем Добронравовым.