Годы берут свое: Цветочка из «Новых русских бабок» не узнать (фото)

Артиста уже ничего не связывает с его прежним образом.

Слава эстрадного дуэта «Новые русские бабки» уже давно осталась в прошлом. Сами актеры сильно постарели за прошедшие годы, и сегодня узнать в них тех задорных персонажей невозможно.

Образы Матрены Нигматуллиной и Клавдии Цветочка воплотили артисты Сергей Чванов и Игорь Касилов. Юмористы задумали «бабок» как эксперимент, и, к их радости и удивлению, он удался. Несколько лет Матрена и Цветочек блистали на экранах, но однажды их успеху пришел закономерный конец.

Зрители и сами звезды устали от надоевших образов, да и к тому же артисты изменились внешне. Цветочек Игорь Касилов заметно состарился и набрал лишние килограммы. Его перестали узнавать прохожие, но актера этот факт не расстраивает. Теперь он может спокойно ходить по магазинам и гулять по улицам.

После того, как популярность «бабок» сошла не нет, Касилов занялся театральной карьерой. Талантливому актеру удаются не только комедийные роли, но и серьезные драматические образы.