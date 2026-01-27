Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Годнота уровня «Трассы»: не люблю длинные сериалы, а эти 5 мини-сериалов легко посмотреть за вечер

Годнота уровня «Трассы»: не люблю длинные сериалы, а эти 5 мини-сериалов легко посмотреть за вечер

27 января 2026 10:52
Кадры из сериалов «Кошка» и «Замерзшие»

Поглотите историю за пару сеансов. 

Идеальный план для тех, у кого мало времени, но много любви к хорошему детективу. Мы собрали пять русских мини-сериалов, просмотр которых не займет у вас недели — их можно с комфортом поглотить всего за один или два вечера.

Это не многосерийные саги, а концентрированные истории уровня «Трассы»: здесь нет места для фоновых сюжетов, филлеров и лишних диалогов. Каждая серия — шаг к разгадке, каждый персонаж — часть пазла.

От мрачного нуара за Полярным кругом до камерной психологической драмы в суде присяжных — эти проекты доказывают, что для сильного впечатления иногда достаточно всего четырёх-восьми эпизодов. Готовы к интенсивному киномарафону, где скучать не придётся ни минуты? Тогда эта подборка для вас.

Фото: Кадры из сериалов «Кошка», «Замерзшие»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
