Годится во внучки: Лепс влюбился как мальчишка, и его выбор изумляет

Российский певец Григорий Лепс недолго оставался самым завидным женихом. После его развода с Анной Шаплыковой прошло всего два года, а обладатель чарующего голоса уже завел себе новую пассию.

По словам исполнителя, девушка значительно моложе него, можно даже сказать, что годится во внучки. Ведь разница между возлюбленными составляет порядка 40 лет. Однако о третьем браке Григория Лепса речи не идет. Певец подчеркнул, что пара находится в свободных отношениях: каждый делает то, что хочет.

Напомним, брак Григория Лепса с Анной Шаплыковой продлился 20 лет, у них родились трое детей. Развод случился по вине исполнителя. Он признался, что предал своего дорогого человека и пути назад теперь нет. Певец очень мечтал бы вернуться, но понимает, что бывшая супруга никогда его не простит, хоть они и продолжают общаться ради детей.