Годится в дочери: вот на кого Питт променял Джоли (фото)

После того как Брэд Питт развелся с Анджелиной Джоли, многие гадали, вернется ли актер к бывшей жене. Но секс-символ не стал заходить дважды в одну и ту же реку. Сегодня его сердце принадлежит молодой и красивой.

Мачо приписывали бурные романы с разными моделями, но догадки общественности не подтвердились. Новая избранница знаменитости с миром моды не связана. Инес де Рамон — фитнес-тренер. Первое время звезда экрана скрывал от публику пассию, которая годится ему в дочери. Но недавно парочка рассекретила свою связь.

Возлюбленные появились вместе на одном из светских мероприятий в Лос-Анджелесе. Говорят, Питт настроен серьезно. Представляя красотку друзьям, он называет ее не иначе как вторая половинка. Для артиста это первые серьезные отношения после расставания с супругой. И поклонники надеются, что в них Брэд будет по-настоящему счастлив.