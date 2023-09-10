Годится ей в отцы: Жулин променял Навку на копию фигуристки помоложе

Александр Жулин не зря прослыл секс-символом. Не одну женщину спортсмен заставил лить слезы. Он изменял своей жене Татьяне Навке, а после развода с олимпийской чемпионкой женился на ее молодой копии.

Сначала тренер за спиной у избранницы крутил роман с фигуристкой Оксаной Грищук, а после ответил взаимностью на симпатию своей подопечной Натальи Михайловой. Ту не смутило, что наставник старше на 23 года, да еще и женат. Какое-то время фигурист жил двойной жизнью — любил и жену, и свою ученицу. Но впоследствии сделал выбор в пользу любовницы.

Сегодня Жулин счастлив в браке и воспитывает с супругой двух дочерей. Между тем интернет-пользователи отмечают, что его возлюбленная обладает невероятным сходством со своей предшественницей.