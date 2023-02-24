Годится для старика-графа, а не для карапуза: фанаты в шоке от имени сына Пэрис Хилтон
Мальчику будет трудно запомнить, как его зовут.
Модная тенденция давать своим детям странные имена, кажется, вышла на новый уровень. Теперь люди уже не удивляются, когда звездные наследники откликаются на прозвища героев из фантастических сериалов или получают имена в честь одной из сторон света, как это сделала Ким Кардашьян.
А вот американская звезда Пэрис Хилтон удивила поклонников иным образом. Новорожденному сыну она дала трудное к запоминанию имя из четырех частей, причем между собой они плохо связаны, а звучит это негармонично. Малыша зовут Феникс Баррон Хилтон Рим. Услышав такой набор слов, можно предположить, что они относятся к пожилому аристократу, но никак не к маленькому мальчику.
Молодая мама объяснила, что первое имя сына означает перерождение, а второе она дала в честь своего любимого дедушки. И интересно, что даже название итальянской столицы здесь не просто так. Дело в том, что и саму Пэрис назвали в честь города, поэтому ее ребенку была уготована такая же участь. Однако это объяснение еще больше шокировало фанатов.