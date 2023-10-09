Годилась в дочери, а не в жены: главный мачо российского кино бросил эту молодую красотку

Третьей супругой Константина Соловьева стала танцовщица Анастасия Ларина. Знаменитости, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, считались одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Но не так давно супруги объявили о предстоящем разводе.

Как признался сам актер, главной проблемой в их отношениях стал возраст избранницы. Ему пришлось взять на себя роль не только главы семейства, но и «папы» для Лариной, что приводило к постоянным конфликтам. А сама Ларина не собиралась следить за хозяйством и как-то помогать мужу.

«Готовка, зарабатывание денег, нравоучения — это все было на мне. Я был не как муж, а как папа. В какой-то момент забыл себя и не давал ей расти как женщине, персоне и личности», — рассказал актер в шоу «Секрет на миллион».

В итоге Соловьев съехал от Лариной и снял квартиру совсем недалеко от прошлого дома. Знаменитости продолжают поддерживать общение, и артист много времени проводит с их общими дочерьми, но все же собирается жить отдельно от близких.