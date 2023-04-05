Годами жила в разрухе: при виде квартиры Настеньки из «Морозко» вы испытаете шок

Наталья Седых прославилась благодаря сказке «Морозко». Актриса сыграла кроткую и несчастную Настеньку, которую так невзлюбила мачеха.

Звезда советских сказок уже давно ушла из кино и театра. Финансовое положение актрисы незавидное, и об этом ясно говорят условия ее проживания. Двухкомнатная квартира Седых уже давно превратилась в склад ненужных вещей, которые не дают ей прохода. Наталья Евгеньевна проживает здесь с середины 50-х, но за все это время ремонт тут никто не проводил.

Ситуация усугубилась после того, как сын Седых покинул квартиру. Актриса полностью забросила свое жилье и превратила его в пыльную и захламленную обитель с разрушенной мебелью. Вещи, которые Наталья Евгеньевна хранила как память, устарели и нуждались в обновлении.

На помощь Седых пришли специалисты программы «Идеальный ремонт». Они убрали всю старую мебель, обновили стены и выполнили интерьер в сиреневых и белых оттенках, как об этом просила сама актриса. Теперь ее жилье выглядит куда лучше и свежее.