Годами терпела безразличие мужа: печальная правда о браке Кобзона вскрылась лишь после его смерти

Иосиф Кобзон посвятил всю свою жизнь сцене. Пока артист был на постоянных гастролях и съемках, семейными делами и домом занималась его супруга Нелли.

«Он занимался исключительно творчеством и государственными делами, а я сняла с него весь быт. Он не знал, что где лежит, где его одежда, костюмы, рубашки, не думал о ремонте, об обстановке квартиры, каких-то домашних делах. На Смоленской площади, где мы прожили 20 лет, он не знал, где расположена булочная», — посетовала вдова певца в интервью «МК».

Подобное положение дел Кобзона вполне устраивало – и он считал само собой разумеющимся, что бытом занята исключительно супруга, а Нелли прощала талантливого мужа за «бытовую инвалидность».