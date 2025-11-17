Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Годами скрывала зависимость и располнела до неузнаваемости: как сложилась судьба той самой доярки из Хацапетовки (фото)

Годами скрывала зависимость и располнела до неузнаваемости: как сложилась судьба той самой доярки из Хацапетовки (фото)

17 ноября 2025 20:27
Александр Ширвиндт и Евгения Осипова

Актриса пережила кошмарный стресс.

Жизнь Евгении Осиповой из разряда «звезда легкой мелодрамы» постепенно превращается в сюжет, за который любой сценарист ухватился бы обеими руками. И все же у этой истории нет ощущения окончательного падения – скорее, это та самая фаза, когда героиня, запыхавшись, идет на второй круг.

Развод, болезнь ребенка и много стресса

Еще недавно публика вспоминала Евгению Осипову прежде всего как Катю Матвееву – тихую, упертую девчонку из «Доярки из Хацапетовки». Но за последние годы актрисе пришлось протащить на своих плечах куда более тяжелый багаж.

Годами скрывала зависимость и располнела до неузнаваемости: как сложилась судьба той самой доярки из Хацапетовки (фото)

Первый удар пришелся на семью. Муж, оператор Анатолий Симченко, рядом держался долго – одиннадцать лет. А потом, в 2022 году, все треснуло. Осипова рассказывала:

«Я думала, что болезнь сына объединит нас, но он стал другим, стал поздно приходить домой... В итоге он ушел после моей просьбы и снял квартиру недалеко от нас».

На тот момент их старшему ребенку уже поставили диагноз: диабет первого типа, и Евгения, оказавшись одна с двумя детьми, словила тот самый стресс, который ломает даже стальных.

Страхи, бессонница, одиночество – все это постепенно складывается в привычки. А когда привычки начинают пахнуть алкоголем, человеку в профессии видному остается только прятать их следы. Что Осипова и делала годами: без слезных интервью, без громких признаний. До поры.

Публика и не подозревала, что у нее есть зависимость, пока на канале «Пятница!» не показали анонс реалити «Звезды под капельницей».

Годами скрывала зависимость и располнела до неузнаваемости: как сложилась судьба той самой доярки из Хацапетовки (фото)

Рехаб, Волочкова, Джигурда и комната с белыми стенами

Когда зрители проекта увидели в 1 выпуске Волочкову или Джигурду – плечами пожали. Но когда при виде Осиповой, интернет вскипел.

В эфире Осипова честно сказала, что набрала около 30 килограммов. Причины – переживания, алкоголь, постоянное чувство, что жизнь сорвалась с крючка. Тяжелый диагноз ребенка только ускорил свободное падение, из которого она теперь пытается выбраться.

Годами скрывала зависимость и располнела до неузнаваемости: как сложилась судьба той самой доярки из Хацапетовки (фото)

А что там с Ширвиндтом?

Почти забытая, но важная часть ее биографии – увольнение из Театра Сатиры. Сюжет на грани фарса: молодой провинциальной выпускнице ГИТИСа не нашлось места в труппе, потому что у нее, видите ли, «не та родословная».

Как писала «Культурология», педагог Борис Морозов позвонил Александру Ширвиндту и попросил освободить место для «детей столичных артистов». Ширвиндт согласился, а Осипову тихо вывели из состава.

Она эту историю никогда не комментировала. Но для молодой артистки, которая только-только набирала высоту, такой поступок просто не мог пройти бесследно.

Годами скрывала зависимость и располнела до неузнаваемости: как сложилась судьба той самой доярки из Хацапетовки (фото)

Переполох в личной жизни

После развода Евгения держалась тише воды – пока вдруг не появилась на катке с юным журналистом Андреем Карповым.

Парню было восемнадцать, ей – тридцать семь. Интернет отреагировал слаженно и громко:

«Как мама и сын выглядите», «Как можно с ребенком ложиться в постель?»

Но актрису это не остановило. Она смеялась, каталась, жила – как человек, который наконец захотел оставить чужое мнение за дверью.

Сегодня почти не снимается?

После «Доярки» Осипову долго удерживали в образе наивной провинциалки. Она сама признавалась: ей приходилось доказывать, что она может больше. И доказала – за плечами уже больше шестидесяти ролей.

Но рынок устроен жестко.

Годами скрывала зависимость и располнела до неузнаваемости: как сложилась судьба той самой доярки из Хацапетовки (фото)

Ее зовут в мелодрамы, криминальные истории, сериалы ТВ-3. Громких проектов почти нет. Театр тоже остался в прошлом – там все кончилось задолго до рехаба.

Осипова в подобных шоу – это не треш-контент. Это про попытку выбраться из ямы, в которую ее загнал собственный стресс и чужие решения. И, возможно, это тот редкий случай, когда телевизионный проект действительно может стать точкой возврата в нормальную жизнь.

Ранее мы писали: Приветы с того света: у самой популярной песни «Маши и Медведя» под миллиард просмотров, и от ее реального смысла – мороз по коже

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Доярка из Хацапетовки», «Нерождённая»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Читать дальше 7 декабря 2025
«Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится «Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится Читать дальше 6 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Читать дальше 10 декабря 2025
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря «Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря Читать дальше 9 декабря 2025
Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Читать дальше 9 декабря 2025
«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» «Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» Читать дальше 8 декабря 2025
Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте» Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте» Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше