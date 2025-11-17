Годами скрывала зависимость и располнела до неузнаваемости: как сложилась судьба той самой доярки из Хацапетовки (фото)

Жизнь Евгении Осиповой из разряда «звезда легкой мелодрамы» постепенно превращается в сюжет, за который любой сценарист ухватился бы обеими руками. И все же у этой истории нет ощущения окончательного падения – скорее, это та самая фаза, когда героиня, запыхавшись, идет на второй круг.

Развод, болезнь ребенка и много стресса

Еще недавно публика вспоминала Евгению Осипову прежде всего как Катю Матвееву – тихую, упертую девчонку из «Доярки из Хацапетовки». Но за последние годы актрисе пришлось протащить на своих плечах куда более тяжелый багаж.

Первый удар пришелся на семью. Муж, оператор Анатолий Симченко, рядом держался долго – одиннадцать лет. А потом, в 2022 году, все треснуло. Осипова рассказывала:

«Я думала, что болезнь сына объединит нас, но он стал другим, стал поздно приходить домой... В итоге он ушел после моей просьбы и снял квартиру недалеко от нас».

На тот момент их старшему ребенку уже поставили диагноз: диабет первого типа, и Евгения, оказавшись одна с двумя детьми, словила тот самый стресс, который ломает даже стальных.

Страхи, бессонница, одиночество – все это постепенно складывается в привычки. А когда привычки начинают пахнуть алкоголем, человеку в профессии видному остается только прятать их следы. Что Осипова и делала годами: без слезных интервью, без громких признаний. До поры.

Публика и не подозревала, что у нее есть зависимость, пока на канале «Пятница!» не показали анонс реалити «Звезды под капельницей».

Рехаб, Волочкова, Джигурда и комната с белыми стенами

Когда зрители проекта увидели в 1 выпуске Волочкову или Джигурду – плечами пожали. Но когда при виде Осиповой, интернет вскипел.

В эфире Осипова честно сказала, что набрала около 30 килограммов. Причины – переживания, алкоголь, постоянное чувство, что жизнь сорвалась с крючка. Тяжелый диагноз ребенка только ускорил свободное падение, из которого она теперь пытается выбраться.

А что там с Ширвиндтом?

Почти забытая, но важная часть ее биографии – увольнение из Театра Сатиры. Сюжет на грани фарса: молодой провинциальной выпускнице ГИТИСа не нашлось места в труппе, потому что у нее, видите ли, «не та родословная».

Как писала «Культурология», педагог Борис Морозов позвонил Александру Ширвиндту и попросил освободить место для «детей столичных артистов». Ширвиндт согласился, а Осипову тихо вывели из состава.

Она эту историю никогда не комментировала. Но для молодой артистки, которая только-только набирала высоту, такой поступок просто не мог пройти бесследно.

Переполох в личной жизни

После развода Евгения держалась тише воды – пока вдруг не появилась на катке с юным журналистом Андреем Карповым.

Парню было восемнадцать, ей – тридцать семь. Интернет отреагировал слаженно и громко:

«Как мама и сын выглядите», «Как можно с ребенком ложиться в постель?»

Но актрису это не остановило. Она смеялась, каталась, жила – как человек, который наконец захотел оставить чужое мнение за дверью.

Сегодня почти не снимается?

После «Доярки» Осипову долго удерживали в образе наивной провинциалки. Она сама признавалась: ей приходилось доказывать, что она может больше. И доказала – за плечами уже больше шестидесяти ролей.

Но рынок устроен жестко.

Ее зовут в мелодрамы, криминальные истории, сериалы ТВ-3. Громких проектов почти нет. Театр тоже остался в прошлом – там все кончилось задолго до рехаба.

Осипова в подобных шоу – это не треш-контент. Это про попытку выбраться из ямы, в которую ее загнал собственный стресс и чужие решения. И, возможно, это тот редкий случай, когда телевизионный проект действительно может стать точкой возврата в нормальную жизнь.

