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Киноафиша Статьи Годами скрывала «дочь» Моисеева: Апина перестала прятать наследницу (фото красотки)

Годами скрывала «дочь» Моисеева: Апина перестала прятать наследницу (фото красотки)

19 ноября 2022 08:30
Годами скрывала «дочь» Моисеева: Апина перестала прятать наследницу (фото красотки)

Естественная и миловидная.

Долгие годы Алена Апина мечтала о детях и безуспешно пыталась забеременеть. 7 лет певица лечилась от бесплодия и 9 раз проходила процедуру ЭКО, но все тщетно. Долгожданную дочь для Апиной родила суррогатная мать. Девочку назвали Ксенией, а ее крестным отцом стал сам Борис Моисеев.

Ксении уже почти 21 год. Звездная наследница учится в РУДН на факультете лечебного дела и мечтает стать врачом. Для Апиной единственная дочь – поддержка и опора. И совместное фото с дочерью в соцсетях певица подписала очень трогательно:

«Подружка, ребенок, психотерапевт, стакан воды в старости и еще много чего – это взрослая дочь!».

На снимке девушка предстала в купальнике и без грамма макияжа. Повзрослевшая Ксения оказалась очень похожа на свою звездную мать.

Годами скрывала «дочь» Моисеева: Апина перестала прятать наследницу (фото красотки)

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Фото: Globallookpress.com, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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