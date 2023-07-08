Годами считал себя бездетным: что известно о тайной дочери Морозова из «Кривого зеркала»

У актера появилась не только наследница, но и внуки.

Александр Морозов женился лишь однажды и так и не стал отцом. Каково же было удивление артиста, когда на связь с ним вышла внебрачная дочь. Анастасия из Магнитогорска выразила полную уверенность в том, что она наследница знаменитости.

Анастасия рассказала, что родная мать оставила ее на улице, когда она была совсем маленькой. Впоследствии девочку удочерила другая семья, сменив ей имя. При рождении предполагаемую дочь Морозова назвали Дарьей. Именно так к ней теперь обращается артист.

Чтобы поставить точку в вопросе о родстве с юмористом, в рамках одного из популярных шоу провели ДНК-тест. Результат его оказался отрицательным. Тем не менее Морозов считает Дарью своей дочерью и поддерживает с ней тесное общение.

В одном из интервью звезда «Кривого зеркала» отметил, что у Дарьи трое детей, которые называют его дедушкой. Бездетный комик был счастлив обрести не только дочь, но и внуков. «Даша мне стала близким, родным человеком»,

— подытожил он.