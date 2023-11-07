Годами показывали «фальшивку»: вот как должен был закончиться «Экипаж» на самом деле

«Экипаж» Александра Митты — один из самых пронзительных и эффектных фильмов советского времени. Зрители любят его за драму и печальную, но все-таки светлую концовку.

Мало кто знает, что режиссера заставили переделать заключительную часть сценария. Изначально финал должен был быть совершенно иным.

В версии, которую показали в Союзе, командир экипажа Тимченко попадает в больницу. Его навещает дочь с внуком и появляется надежда, что она с Ненароковым наконец найдет общий язык. Тамара с Игорем объявляют о помолвке. Все герои снова вместе.

Ощущение грусти есть, но светлой, без лишней драмы. Первый же вариант предполагал трагедию.

Тимченко должен был сбежать из больницы, чтобы срочно перегнать самолет в другое место. Зайти и обнаружить фронтовых друзей — тех, кого считал погибшими. Он садился за штурвал, самолет взмывал в небо. И в этот момент его дочери в больнице сообщали, что отца больше нет.

Неизвестно, почему финал изменили. Но среди поклонников популярна версия, что такой конец сочли слишком мрачным.