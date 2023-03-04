Годами пани Зося из «Кабачка "13 стульев"» страдала по мужчине: он вас точно разочарует

Юмористическая передача «Кабачок „13 стульев“» покорила зрителей своим отменным юмором и потрясающими актерами. Но, как это часто бывает, жизнь экранных весельчаков сложилась печально. Не стала исключением и пани Зося в исполнении Валентины Шарыкиной.

Главной печалью актрисы стала ее патологическая любовь к актеру и режиссеру Евгению Ташкову. Валентина влюбилась в него без памяти и даже бросила ради него законного супруга. Однако Ташков, который на тот момент тоже состоял в браке, не торопился расставаться с женой. Его избранницей была актриса Екатерина Савинова, известная по роли Фроси Бурлаковой из фильма «Приходите завтра...».

Узнав, что Ташков не собирается жить с ней, Шарыкина в отчаянии ушла к другому. Но вскоре на всю страну «прогремела» новость о том, что Савинова скончалась. Вот тогда-то Валентина и пригодилась Ташкову. Шарыкина помогла ему пережить горечь утраты и даже воспитывала его сына от Савиновой. Однако режиссер не спешил звать Валентину в ЗАГС. Позже она поняла, что Ташков вовсе не любит ее, и сама ушла от него. Вскоре актриса встретила свою настоящую любовь.

К слову, назвать сердцееда Евгения Ташкова красавцем нельзя. Уже в молодые годы он обзавелся залысинами, а его черты лица никогда не отличались ни мужественностью, ни благородством.