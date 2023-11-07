Годами не замечали: главная звезда сериала «Пес» появлялась и в «Мухтаре»

У кинокартин больше общего, чем можно подумать.

Сериалы про служебных собак любят даже те, кому обычно не нравятся детективы. Умные, обаятельные и забавные животные распутывают сложные загадки ничуть не хуже полицейских. По крайней мере, на экране.

«Главными» картинами про овчарок-сыщиков поклонники считают «Возвращение Мухтара» и «Пес». У произведений больше общего, чем принято думать. Например, один исполнитель главной роли на двоих.

Пушистый актер Граф Шутц Хунд впервые попал на экран как раз в роли Мухтара. Именно он заменил предыдущую собаку, Якса, в восьмом сезоне. Впоследствии он сыграл и Пса в одноименном сериале.

В первых эпизодах напарником грубоватого Макса являлся именно он. Граф прекрасно справлялся со своей ролью и даже большинство трюков выполнял самостоятельно, чем завоевал любовь зрителей и коллег по съемочной площадке.