Годами не замечал никто: имя Мордюковой в «Бриллиантовой руке» прозвучало один раз

Нонна Мордюкова всегда слыла актрисой с непростым характером. На съемках «Бриллиантовой руки» Леониду Гайдаю пришлось с ней непросто, и режиссер пожалел, что взял ее на роль управдома. В отместку он присвоил героине нелицеприятную фамилию, которая мелькнула в кадре всего один раз.

Когда артистка проходила кастинг, она его почти не впечатлила. Гайдай видел в ней драматическую героиню, но ее гротескная купчиха в комедии «Женитьба Бальзаминова» вселяла в режиссера надежду. Так роль управдома в «Бриллиантовой руке» досталась Мордюковой.

На съемках у них с режиссером то и дело разгорались баталии. Нонна Викторовна «учила» Гайдая, как кому играть и читала другим актерам нотации. Особенно от нее настрадался Андрей Миронов, которого артистка прозвала маменькиным сынком. Леонид Иович не мог вытерпеть поведение Мордюковой, и между ними постоянно разгорались конфликты.

В отместку режиссер «наградил» ее героиню обидной фамилией Плющ. Ее можно увидеть уже в конце, когда рядом с домом повестили плакат. На нем четко видно, что фамилия героини — Плющ. Вот так Леонид Иович подколол артистку, которая то и дело вмешивалась в его работу.