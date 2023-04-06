Годами не встает с постели: участь преемницы Пугачевой в «Веселых ребятах» растрогает до слез

Людмила Барыкина — яркая вокалистка с непростой судьбой. Ее карьера развивалась стремительно: артистка заменила Аллу Пугачеву в ВИА «Веселые ребята» и в одночасье стала звездой. Сегодня же о ней мало кто помнит.

Серьезные испытания начались в жизни исполнительницы после того, как она покинула популярный коллектив. Тогда она начала выступать в кабаках и ресторанах, а в лихие 90-е это было особенно опасно. Став свидетельницей перестрелки, артистка решила, что больше не будет петь в заведениях. Участвовать в сборных концертах она также отказывалась — не хотела использовать фонограмму.

Эффектная брюнетка, чей вокал сводил с ума миллионы, работала поваром и горничной. Певица пыталась начать все с чистого листа, отправившись в США, но из этого ничего не вышло. Сегодня Людмила Тадьевна и вовсе прикована к постели — в этом она призналась в передаче «Малахов».

Случившееся с Барыкиной любого растрогает до слез. Кошка лапой зацепила ей пятку, повредив сосуды. Звезда долго не могла остановить кровотечение. Ситуацию усугублял ревматоидный артрит, подавляющий иммунную систему. По ночам артистка кричала от боли, в результате врачи решили ампутировать ногу.

Вот уже два года знаменитость не выходит на улицу, поскольку пока не научилась сидеть и вставать на одну ногу. Рядом с певицей — ее муж Александр. Он не отказался от любимой и делает все возможное, чтобы облегчить ее участь.