Годами нагло врет: большую ложь хитрой Ротару разоблачили при всех
Артистке удалось построить карьеру на обмане.
София Ротару не была честной со своими поклонниками. Певица старалась скрыть свою национальность.
Все годы карьеры прославленная исполнительница строила образ на своих украинских корнях. Артистка использовала в творчестве южные мотивы и даже специально подбирала сценические костюмы. Однако на самом деле она является молдаванкой. Дело в том, что ее отец и мать были родом именно из этой страны.
Путаницу создал тот факт, что родилась певица в деревне Маршинцы Черновицкой области. По паспорту же ее мать была как раз украинкой, но, как отмечает портал Teleprogramma.pro, это всего лишь бюрократическая ошибка, на которую не нужно обращать внимание.
Сама Ротару при этом не раз признавалась, что считает обе страны родными. Артистка впитала культуру двух народов и всегда гордилась своими интернациональными корнями.