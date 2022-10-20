Годами морочила голову россиянам: догадки о Екатерине Андреевой оказались правдивы

Екатерина Андреева спровоцировала о себе множество самых разных слухов. Например, говорят, что звезда регулярно наведывается в кабинет пластического хирурга, а спит в морозильной камере. Другого объяснения тому, что с годами внешность телеведущей совсем не меняется, у публики просто нет.

Между тем знаменитость не раз говорила, что под нож не ложилась. Свою молодость и красоту Андреева объясняла логично: здоровым образом жизни, правильным питанием и уходом за собой, занятиями спортом. Теперь же стало известно, что она годами морочила голову россиянам, а догадки о том, что ведущая прибегает к некоторым хитростям, оказались правдивы.

До морозильной камеры дело не дошло, а вот фотошопом Андреева не брезгует. Об этом в беседе с порталом BLITZ+ заявила фотограф Наталия Лопатюк. Посмотрев на снимки телеведущей в социальных сетях, эксперт вынесла свой вердикт. «Сглажено лицо, убраны неровности, морщинки. Возможно, подчеркнута яркость макияжа», — подытожила Лопатюк.