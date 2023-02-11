Годами хранил молчание: что известно о тайных детях Валерия Леонтьева

Эпатажный певец Валерий Леонтьев никогда не афишировал подробности своей личной жизни. Эта загадочность породила множество теорий и догадок о его тайных детях, количество которых растет как на дрожжах.

Официально Леонтьев был женат всего один раз. Его избранницей стала Людмила Исакович, которая работала руководителем ансамбля «Эхо». Их роман начался в 1972 году, но пара узаконила отношения лишь в 1998 году. Детей у них никогда не было.

Однако в прессе то и дело мелькали статьи о внебрачных отпрысках артиста. Так, один из одноклассников певца поведал историю, что у Леонтьева была большая школьная любовь. С этой девушкой он прожил два года, а затем уехал в Москву. Его возлюбленная тут же выскочила замуж за другого, будучи беременной от Леонтьева. Она родила дочь Ирину, которую народная молва окрестила наследницей артиста. Но певец это никак не комментировал.

Позднее у него обнаружился сын Александр Богданович. Он работал в коллективе Леонтьева, а потом внезапно стал музыкантом. Многие отмечали их внешнее сходство, которое вызывало подозрения. Но внезапно Богданович пропал из окружения своего «отца».

Третий предполагаемый ребенок певца — дочь от суррогатной матери, рожденная в конце нулевых. Но об этом Леонтьев тоже умолчал. О потенциальных отпрысках эстрадного артиста рассказал портал «Ирма Стрим ».