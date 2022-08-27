Годами дурачила зрителей: Лавров обнародовал постыдную тайну Ротару

Певица София Ротару много лет была обласкана публикой в России. За время гастролей по всей стране артистка сумела сколотить немалое состояние. Как оказалось, фанаты зря все эти годы несли знаменитости свои деньги.

Концертный промоутер Сергей Лавров проговорился — все эти годы Ротару пела под фонограмму. Более того, оппонентка Пугачевой даже не старалась скрыть этого факта.

При этом, как оказалось, вокальные данные позволяют звезде выступать живьем, просто иногда сама звезда отказывалась от подобного рода условностей, а иногда того требовали обстоятельства.

«В СССР долгое время не давали артистам петь живьем: боялись, что звезда на сцене может что-то не то ляпнуть», — припомнил он.

Не исключено, что и некоторые другие, не менее звездные коллеги, грешили подобными «хитростями».