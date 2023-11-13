Год назад такой маникюр был на пике моды: сейчас выдает отсутствие вкуса

Этот дизайн у своего мастера лучше не просить.

Мода на дизайн ногтей меняется быстро. То, что еще недавно было в тренде, сейчас может казаться устаревшим, неактуальным и попросту безвкусным.

Специалисты в области стиля предупреждают: чтобы маникюр выглядел актуальным и украшал женщину, важно обращать внимание не только на цвет лака, но и на другие факторы.

Значение имеет форма. Тяжелые «квадраты» и хищные стилеты остались в прошлом. Сейчас можно смело отдавать предпочтение овалу средней длины. Или даже короткие — на таких ногтях особенно эффектно смотрятся темные оттенки.

Объемный маникюр — еще один спорный тренд. Толстый слой геля с каплями и потеками выглядит смело, но на практике неудобен. Да и идет, пожалуй, только подросткам. Взрослую женщину «бугры» на руках явно не украсят.

Кружевной дизайн тоже попал в опалу. Особенно сочетание из розовой или бежевой базы и белых «снежинок», которые нарисованы поверх. Такое оформление выглядит инфантильным. Мастера советуют выбирать вместо подобного варианта спокойный нюд.