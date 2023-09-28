Год изматывающей борьбы: что известно о страшной болезни Евгения Миронова

Евгений Миронов рисковал никогда не построить актерскую карьеру. Из-за тяжелого недуга он мог навсегда остаться инвалидом.

Когда будущей звезде было шесть лет, врачи обнаружили у него туберкулез кости. Лечить мальчика решили в Евпатории, где он остался один, без семьи. На протяжении целого года медики пытались избавить маленького пациента от жуткой болезни при помощи грязи и ультрафиолета. И до последнего никто не мог понять, будет он ходить или же останется хромым на всю оставшуюся жизнь.

Звезда экрана никогда не забудет долгожданную и счастливую встречу с матерью после года изматывающей борьбы. Женщина с нетерпением ждала, какой же вердикт вынесет консилиум врачей. А маленький Женя уже избавился от костылей и знал, что утром полетит домой, в Москву.

К счастью, лечение принесло свои плоды. И сегодня многие поклонники даже не знают, что их любимец прошел через столь страшное испытание.