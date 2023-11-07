Год Дракона станет испытанием для многих: вот кому не повезет больше остальных

Предстоящий год, как уверены астрологи, окажется далеко не самым простым. Представителей одних знаков зодиака ждет успех, а других — постоянные неудачи и испытания, которые сделают их в итоге лишь сильнее. И, по словам экспертов, тяжелее всего придется только этим знакам.

Так, неудачи подстерегают Крыс и Свиней, а особенно тех, кто родился в ноябре и декабре соответственно. Им предстоит столкнуться с неприятностями, а также с излишней эмоциональностью, которая приведет к проблемам. Особенно осторожными им стоит быть на воде, ведь любое неосторожное движение может закончиться трагедией.

Внимательными в предстоящие 12 месяцев нужно быть и самим Драконам. Как уверены астрологи, они будут весьма халатно относиться к собственному здоровью, окажутся невнимательными к близким и друзьям. И поэтому весь год их ждут неприятности, причиной которых будут они сами.