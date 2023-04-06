Гном или эльф? Тест раскроет, кем бы вы были в мире Средиземья

В тех пор, как “Властелин колец” увидел свет в 1954 году, жанр фэнтези прочно укрепился в мировой культуре и стал набирать популярность. Сегодня литературу, кинематограф, изобразительное искусство невозможно себе представить без выразительных персонажей, увлекательных сюжетов, и, конечно же, особенных, продуманных до мелочей вселенных, которыми всегда славилось фэнтези. Этот жанр и его избранные представители, как раз такие, как “Властелин колец”, стали настолько влиятельными, что отсылки к ним можно найти повсюду. Например, в феврале текущего года в СМИ появилась информация о том, что в горах Эквадора был обнаружен новый вид лягушек с удивительным окрасом. Глазки у квакушек - бледно-розового цвета, а лапки украшены крапинками золотистого цвета. Зоологи, обнаружившие новый вид, подумали, что лягушка как будто бы попала в наш мир из волшебного Средиземья, и назвали ее Hyloscirtus tolkieni - в честь создателя книжной вселенной Джона Толкина. Правда, для того чтобы познакомиться с гостьей из фэнтези-мира, нужно отправиться за тридевять земель, в Анды.

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