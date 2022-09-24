Гном или эльф? Кто ты из "Властелина колец" по знаку Зодиака

Узнай, какой ты герой легендарной саги по гороскопу.

В начале сентября на Amazon Prime стартовал сериал “Властелин колец: Кольца власти”, рассказывающий о временах задолго до событий “Хоббита” и “Властелина колец”. В ожидании новых эпизодов предлагаем вспомнить персонажей легендарной фэнтези-саги и узнать, на кого ты похож по знаку зодиака.

Овен - Теоден

Смелые и решительные Овны похожи на Теодена - одного из ярчайших персонажей “Властелина колец”.

Так же, как и он, уроженцы огненного знака не отступают перед трудностями.

Телец - Галадриэль

Уроженцы земного знака славятся своей мудростью и стремлением к справедливости. При этом они достаточно упорны, чтобы настоять на своем. То же самое можно сказать о Галадриэли.

Близнецы - Боромир

Боромир удивительно похож на Близнецов - на протяжении сюжета он демонстрировал и светлую, и темную сторону своей натуры, прямо как представители воздушного знака.

Рак - Сэм

Преданный и самоотверженный Сэмуайз Гэмджи - яркий представитель водного знака. Как и Раки, он всегда готов прийти на помощь другу и помочь в достижении заветной цели.

Лев - Арагорн

Рожденные под знаком Льва, безусловно, найдут в себе много общего с Арагорном. Мудрый, благородный, щедрый - так можно коротко описать и Льва, и этого персонажа.

Дева - Бильбо

Подобно Бильбо Бэггинсу, представители земного знака обладают такими качествами, как сообразительность, уверенность в себе и храбрость.

Весы - Гэндальф

Гэндальф Серый - личность незаурядная, как и все Весы.

Так же как и этот персонаж, они отличаются непредсказуемостью - все зависит от того, в какую сторону качнется чаша.

Скорпион - Эовин

Представители этого водного знака прекрасно владеют собой, а также обладают мощным внутренним стержнем. Такой же была и принцесса Эовин, сильная и независимая.

Стрелец - Перегрин Тук

Импульсивный и склонный к авантюрам Перегрин Тук - вылитый Стрелец. Так же как уроженцы огненного знака, он всегда готов повеселиться или пуститься в какое-нибудь приключение.

Козерог - Дэнетор

Козероги очень честолюбивы, а потому обидчивы и подозрительны к окружающим.

В этом они схожи с Дэнетором.

Водолей - Леголас

Представители воздушного знака, как и эльф Леголас, носят в себе целую вселенную, но не торопятся делиться ею с людьми.

Рыбы - Фродо

Говорят, что Рыбы - самый значимый, хотя и незаметный, знак зодиака. Это роднит их с Фродо, обычным хоббитом, который оказался настоящим героем.