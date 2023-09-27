Гном Гномыча и Арсения разлучат с любимой женщиной: Плющенко пора искать замену

Яна Рудковская не стесняется выставлять свою личную жизнь напоказ. В профиле продюсера Димы Билана постоянно мелькают ее близкие люди: муж Евгений Плющенко и младшие сыновья — десятилетний Саша (Гном Гномыч) и трехлетний Арсений. Мальчики с пеленок тренируются на льду. Правда, вскоре в спортивные будни придется внести коррективы.

Отпрысков звездной семьи тренирует Ангелина Кальницкая, которая числится в штате академии Angels of Plushenko. У фигуристки крупные проблемы — бедняжку обокрали. Среди прочих личных предметов пропали телефон, документы об образовании, а также удостоверение мастера спорта. Карьера девушки под угрозой.

Без необходимой «корочки» Кальницкая не сможет преподавать и заниматься со своими любимцами. Мальчики страшно расстроены перспективой остаться без тренера. Если ситуацию не удастся решить, то ребята вряд ли будут радостно спешить на каток, лишившись встреч с доброй наставницей.