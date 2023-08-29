Гном Гномыч теперь глава семьи: тяжелый недуг лишил Плющенко возможности выйти на лед

Легенда мирового фигурного катания Евгений Плющенко сдает свои позиции. Недавно спортсмен пропустил шоу «Русские сезоны», проходившее в Нижнем Новгороде. Выяснилось, что фигурист заболел, поэтому теперь бразды правления перешли в руки его сына Гном Гномыча.

О недуге Евгения сообщила его супруга Яна Рудковская. По словам продюсера, Плющенко до последнего планировал выйти на лед, но в итоге даже не смог подняться с постели.

Выручил отца его старший наследник Саша, более известный под псевдонимом Гном Гномыч. 10-летний сын Евгения вышел на лед и откатал номер в одиночку. Свое выступление он посвятил болеющему отцу. По словам Яны, это было очень трогательно, так что многие в зале не сдержали своих слез. Поклонники Плющенко уже делают выводы, что теперь именно малыш Саша удержит весь семейный бизнес на плаву, а скоро заменит папу и на льду.

Рудковская не стала раскрывать, чем именно болен ее супруг. Известно лишь то, что недавно Плющенко вернулся из Китая, где у него проходили гастроли.