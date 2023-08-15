Гном Гномыч раскрыл семейную тайну на полиграфе: ничего хорошего для Рудковской

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр известен публике как Гном Гномыч. Детское прозвище сына продюсер превратила в настоящий бренд. Но мальчик, как оказалось, терпеть не может это имя.

Он признался в этом на шоу Дмитрия Шепелева, а полиграф подтвердил: Саша не врет. На шоу «Видели видео» выходит специальная рубрика «Шлем правды». В ней гости надевают специальный шлем и отвечают на вопросы ведущего, а встроенный в него детектор показывает, правду говорит человек или пытается соврать.

Оказалось, что Саша уже не хочет быть Гном Гномычем. По мнению мальчика, гномики маленькие, а он сам уже очень большой. Сын Плющенко считает, что теперь это прозвище должно перейти к его младшему брату Арсению. В семейном кругу мальчик постоянно просит не называть его так. Александру гораздо приятнее прозвище Кузя, которое дал ему отец.