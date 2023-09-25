Гнилые зубы, седые волосы: жизнь сильно потрепала Алексея Чумакова

Алексей Чумаков прославился 20 лет назад, когда принял участие в музыкальном реалити-шоу «Народный артист». В 2013 году артист победил в программе «Один в один!»: тогда зрители узнали, что у певца необыкновенный талант к перевоплощениям. Однако в последнее время исполнитель не так часто мелькает на экранах, и поклонники беспокоятся.

Этим летом у Чумакова и его супруги Юлии Ковальчук родилась вторая дочь, которую пара назвала Алисия. Теперь перед звездой как никогда остро стоит вопрос, чем кормить семью. В новых условиях артисту пришлось примерить необычное амплуа и попробовать силы в совершенно другой нише.

Алексей Чумаков ошарашил подписчиков своим внешним видом. Певец показался фанатам с растрепанной седой бородой, с гнилыми зубами и в очках с толстыми линзами. Оказывается, исполнитель снялся в сериале «Экипаж 314», и гримеры специально для роли нанесли на мачо безобразный грим.