«Гнилой вид спорта»: известная фигуристка разоблачила российских спортсменок

Фигурное катание считается одним из самых популярных видов спорта во всем мире. Миллионы поклонников не пропускают ни одно выступление любимых фигуристок, но далеко не все догадываются, что представляет собой этот спорт вне катка и публичных фотосессий.

По словам Елизаветы Нугумановой, многие девушки активно плетут интриги и не стесняются сплетничать. Они готовы на многое, чтобы устроить свою карьеру, и не дорожат дружбой или хорошими отношениями.

«Считаю, что это очень гнилой вид спорта, где девочки много говорят за спиной, постоянно какие-то слухи», — рассказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Сама Нугуманова не скрывает, что весьма избирательно подходит к своему окружению. Оказавшись несколько раз в конфликтных ситуациях с другими спортсменками, она больше не доверяет другим фигуристкам и предпочитает не сближаться с ними.