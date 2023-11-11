Гнида и Блуд: вот зачем на Руси мальчиков называли «плохими» именами

В наше время при выборе имени для новорожденного большинство родителей руководствуются принципом «чтобы было красиво и благозвучно». Лишь немногие углубляются в этимологию и выбирают не то имя, что эффектно звучит, а то, что наделено глубоким смыслом. В старину люди подходили к выбору имен для детей совсем иначе. Некоторые традиции, свойственные нашим предкам, могут вызвать оторопь. Например, раньше родители нарочно давали младенцу «плохое» имя.

Перехитрить судьбу

После того как на Руси приняли христианство, детей стали называть в честь святых. А чем руководствовались родители при выборе имени до этого? Как отмечают исследователи, у славян существовали свои критерии, которые могут показаться странными современным людям.

Так, например, для мужчин выбирали имена, которые отражали особенности внешности (Лобан — для мальчика с высоким или выступающим лбом), поведения (Молчун — для необщительного ребенка) или указывали на порядок появления в семье (например, второго по счету сына могли назвать Вторышом).

Кроме того, сохранились сведения о «плохих» именах, которые давали сыновьям.

Не потому, что те были нежеланными и нелюбимыми, а потому, что таким образом надеялись отвадить от новорожденного злых духов. Мол, назовем сына Князь, а что, если злые силы позавидуют ему и пошлют бедность?

Поэтому нередко новорожденных мальчиков нарекали по принципу «от противного». Считалось, что чем хуже имя, тем больший успех и процветание ждет его в жизни.

Люди верили в магию имени и надеялись таким образом обмануть судьбу, перехитрить ее и привлечь к наследнику удачу.

Именем Голод родители могли назвать мальчика, чтобы быть уверенными — он всегда будет сытым и в будущем сможет успешно прокормить свою семью. Жаденом называли наследника, чтобы уберечь его от такого качества, как скупость — считалось, что обладатель имени будет очень щедрым.

Неблагозвучным именем Гнида от ребенка надеялись отвадить злых людей и завистников. А Блудом нарекали мальчика для того, чтобы тот оставался верен своей избраннице и не приносил тем самым огорчений родителям, не навлекал позор на свой дом и род.

Конечно, у ребенка, помимо «плохого» имени, было и другое, позитивное.

Однако его знали только самые близкие люди. Рассказывать о нем незнакомцам было категорически запрещено во избежание сглаза. Все остальные называли мальчика, а впоследствии и мужчину, его «защитным» именем.