Гнездилов подставил Максимова: сериал «Пес» не получит продолжение, и вот почему

Сериал «Пес» впервые вышел в эфир в 2016 году. Простая история в духе «Комиссара Рекса» и «Мухтара» неожиданно полюбилась зрителям. Миллионы поклонников следили за приключениями Максима Максимова и его четвероногого компаньона. Проект открыл сразу двух звезд: Никиту Панфилова и Михаила Жонина.

Оба актера активно снимались в кино и сериалах и до премьеры «Пса», но лишь остросюжетный детектив принес им настоящую популярность. Увы, публике не стоит надеяться на продолжение проекта или, по крайней мере, на возвращение в телефильм полюбившихся актеров.

Между Панфиловым и Жониным случился серьезный конфликт. Звезда «Пса» предпочитает не комментировать политические события, тогда как его коллега активно обсуждает повестку. Михаил Жонин опубликовал ряд оскорбительных постов о российском актере, от которых фанаты сериала пришли в шок.