Гнездилов из «Пса» не всегда был лысым: увидите это фото и не узнаете

Массовому зрителю Михаил Жонин известен по роли комичного полицейского Игоря Гнездилова в сериале «Пес». С первых серий зрителям полюбился герой, который отличается лысиной и эффектной черной шляпой. При этом далеко не все знают, с чего началась карьера известного артиста.

Дело в том, что Жонин попал на экраны в возрасте 28 лет. Он исполнил эпизодическую роль в сериале «Кукла», с чего и начался его путь на вершину кинематографического олимпа. В то время артист выглядел иначе.

Судя по кадрам из проекта «Пепел Феникса» 2004 года, молодой Жонин мог похвастаться пышной шевелюрой. Он предстает перед зрителями в хорошей физической форме, а его взгляд еще не выглядит таким суровым, как в последних проектах.

Как отмечают поклонники, прошедшие годы заметно сказались на внешности Жонина. Но изменения лишь добавили актеру харизмы, позволяя перевоплощаться в совершенно разных персонажей.