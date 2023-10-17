Гнездилов и Максимов из «Пса» даже в жизни соперники: дело вот в чем

Детективный сериал «Пес» увидел свет в 2015 году. Зрители с первых серий оценили и ярких персонажей, и захватывающий сюжет. А особенно понравилось публике противостояние главных героев, честного Максима Максимова и колоритного Игоря Гнездилова. При этом далеко не все знают, как складываются отношения артистов вне съемочной площадки.

Дело в том, что соперники на экране не стали лучшими друзьями за ее пределами. Звезды экрана Никита Панфилов и Михаил Жонин не могут смириться с тем, что в сериале задействованы два главных героя. И поэтому они регулярно делят поклонников между собой.

«У актеров между собой сложилась ревность», — рассказал продюсер шоу Артем Приходько в одном из интервью.

Создатели же стараются поддерживать двух персонажей. Сценаристы придумывают яркие шутки для главных героев, чтобы подстегивать шуточное противостояние между Панфиловым и Жониным.