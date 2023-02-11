Гнев или зависть: какая эмоция управляет вашей жизнью?

Для чего человеку даны эмоции? По мнению ученых, природа наградила нас умением испытывать различные ярко окрашенные ощущения для того, чтобы справляться со сложными ситуациями. Например, в минуту опасности гнев стимулировал человека защищаться, давать отпор обидчику, а глубокая скорбь помогала переживать болезненную утрату и т.д. Однако нередко слишком сильные эмоции способны доставить тому, кто их испытывает, не пользу, а неприятности. Укротить свои переживания помогают специальные методики. Так, психологи рекомендуют выплескивать эмоции не на тех, кто подвернется под горячую руку, а на бумагу. Подавлять гнев и другие сильные чувства не надо, а вот разобраться в них необходимо, и лучший способ отрефлексировать их - это честно рассказать самому себе, что и по каким причинам испытываешь в данный момент. Специалисты советуют не ставить себя в жесткие рамки и писать обо всем, что приходит в голову и в таком формате, в каком удобно вам. Этот простой, но действенный способ поможет отвлечься или полностью освободиться от слишком сильных переживаний.

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