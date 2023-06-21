Глюкоза засветила лишнее на фото в купальнике: народ в шоке

Глюкоза активно занимается не только своей карьерой, но и социальными сетями. На страницу знаменитости подписано уже более 2,5 млн человек, а сама артистка нередко привлекает внимание весьма откровенными публикациями.

Так, в своем аккаунте Глюкоза поделилась серией снимков, сделанных во время одного из ее отпусков. В кадре артистка позирует у бассейна в миниатюрном белоснежном купальнике, который не только подчеркивает ее фигуру, но и бронзовый загар.

Подписчики были шокированы откровенной фотосессией певицы. Обсуждая кадр, они осудили Глюкозу и из-за смелого наряда, и из-за чересчур пикантных поз. По мнению поклонников, Глюкоза переходит все грани приличия. Также многие вспомнили, что певица воспитывает двух дочек, а такими кадрами только подает им весьма негативный пример.