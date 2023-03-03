Глюкоза с матерью настолько похожи, что дрожь пробирает: посмотрите сами

Ведущая реалити-шоу «Бьюти Баттл» на ТНТ Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, вполне может устраивать его, не покидая пределов дома. Ее мама Татьяна Ионова составит популярной певице конкуренцию, да еще какую.

Родительница звезды работает продавцом-кассиром, и в свои 60 может похвастаться моложавой и незаурядной внешностью. Безупречная фигура, лучистый взгляд, ухоженные волосы и даже укладка — маму Глюкозы можно спокойно принять за ее сестру.

Внимательным поклонникам поразительное сходство было очевидно еще на детских фотографиях певицы. Их она выкладывала в блог, когда поздравляла Татьяну с Днем матери.

Родители исполнительницы переживали непростые времена после развала СССР. Как рассказывала сама Наталья в интервью Юлии Меньшовой, из-за жизненных тягот они пристрастились к алкоголю. Однако звездная дочка помогла им справиться с зависимостью и показала другую жизнь, за что они благодарны ей и по сей день.