Глядя на «русскую» Наталию Орейро, люди испытали шок: вы тоже удивитесь
Зрители не оценили отечественную «версию».
Больше десяти лет назад на аргентинском телевидении вышел комедийный сериал «Аманда О». Сюжет рассказывает о заносчивой звезде, которая потеряла былую популярность. Историю придумали аргентинские сценаристы, а главную роль написали специально для Наталии Орейро.
В России решили не отставать и сняли свою версию. Главную роль сыграла Анастасия Заворотнюк, которая пребывала на пике славы после «Моей прекрасной няни». Однако российская «Аманда О» довольно быстро сошла на нет из-за низких рейтингов. Зрителей до глубины души возмутила «русская» версия Орейро, которая близко не стоит с оригиналом. Также сериал раскритиковали за плоский юмор и «петросянщину».
«Эта идея принадлежит аргентинской компании, в сериале которой снялась неподражаемая Орейро. Эта роль была написана специально для нее!», «Плохая пародия на аргентинский сериал с Наталией Орейро. Анастасия с Наталией и рядом не стояла», «Не тянет актриса на Орейро», — написали возмущенные зрители.