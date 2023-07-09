Глядя на «русскую» Наталию Орейро, люди испытали шок: вы тоже удивитесь

Больше десяти лет назад на аргентинском телевидении вышел комедийный сериал «Аманда О». Сюжет рассказывает о заносчивой звезде, которая потеряла былую популярность. Историю придумали аргентинские сценаристы, а главную роль написали специально для Наталии Орейро.

В России решили не отставать и сняли свою версию. Главную роль сыграла Анастасия Заворотнюк, которая пребывала на пике славы после «Моей прекрасной няни». Однако российская «Аманда О» довольно быстро сошла на нет из-за низких рейтингов. Зрителей до глубины души возмутила «русская» версия Орейро, которая близко не стоит с оригиналом. Также сериал раскритиковали за плоский юмор и «петросянщину».