Глядя на лицо Киркорова, люди не могут перестать хохотать: дело в одной детали

Филипп Киркоров не жалеет денег на свою молодость и красоту. Поп-король отечественной эстрады жаждет восхищения публики, но получает лишь едкие насмешки.

В социальных сетях музыкант опубликовал свою новую фотографию, но люди, глядя на нее, не могут перестать хохотать. От взора подписчиков не укрылась одна немаловажная деталь, которая заметно портит внешность бывшего супруга Аллы Пугачевой.

Певец сделал подтяжку лица, но даже такая серьезная пластическая операция не помогла ему остаться молодым. Поклонники считают, что певец сильно постарел. К тому же он сделал себе неудачные брови, из-за которых выглядит нелепо.