Глядя на этого качка в молодости, люди испытывают шок — вы тоже удивитесь

Всего за пару лет этот парень уменьшился вдвое.

Сложно поверить, что этот спортивный молодой человек два года назад был настоящим толстяком. Американец Коул Прохаска весил 262 килограмма. Но страх за свою жизнь заставил парня взять себя в руки — за пару лет ему удалось скинуть полтора центнера.

Когда врачи сказали Коулу, что ему грозят сахарный диабет и смерть в самые ближайшие годы, молодой человек не на шутку перепугался. Он всерьез занялся своим здоровьем: начал ходить в тренажерный зал и правильно питаться. Чтобы закрепить результаты, парень много ходил пешком — не меньше 10 тысяч шагов ежедневно.

Сейчас вес Коула составляет чуть более 100 килограммов. Парень говорит, что добиться таких впечатляющих результатов ему удалось благодаря поддержке подписчиков: своей историей борьбы с лишним весом Прохаска делился в социальных сетях.

Теперь молодой человек хочет избавиться от обвисшей кожи и собирает деньги на операцию.