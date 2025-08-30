«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик

Меню
30 августа 2025 13:46
«И давно тебе семнадцать?». Ну, первой части фильма как раз стукнет в этом году.

В ноябре 2025 года будет ровно семнадцать лет с момента выхода первой экранизации «Сумерек» — фильма, который в конце нулевых стал настоящей культурной сенсацией. Он собрал миллионы в прокате, породил армию преданных фанатов и на несколько лет задал главные тренды в молодежной культуре: от вампирской романтики до песни Supermassive Black Hole от Muse.

Это было повальное увлечение, всеобщий восторг и абсолютный вау-эффект. Однако очень быстро за фазой обожания наступила закономерная реакция. «Сумерки» стали объектом жесточайшей критики и мемов: из-за мимики Кристен Стюарт, надуманного и токсичного любовного треугольника, странного компьютерного ребёнка Ренесми и общую гротескность сюжета.

Казалось, франшиза навсегда останется в ранге «кринжового» феномена нулевых, над которым приятно посмеяться для ностальгии. Но тренды цикличны, и последние несколько лет зрители начали массово возвращаться к саге.

Сложилась даже традиция — пересматривать «Сумерки» каждую осень, погружаясь в их прохладную, меланхоличную атмосферу. Чтобы разобраться, почему фильм всё ещё остается на плаву, мы пообщались с Александром Голубчиковым, кинокритиком и главным редактором онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино».

Идеальная картина мира для подростка

По мнению эксперта, популярность «Сумерек» коренится в создании идеального и узнаваемого мира для своей целевой аудитории:

«Это история о девушке, которая оказывается в новой, непривычной среде, сталкивается с проблемами социализации и переживает интенсивные чувства к тому самому необычному мальчику.

Фантазия о том, что объект симпатии — не просто популярный старшеклассник, а буквально сверхъестественное существо, оказалась невероятно притягательной».

Голубчиков подчеркнул, что, как ни странно, до сих пор никто не придумал историю, которая бы так же гармонично скрестила все эти элементы:

«Помните, примерно в то же время возник и "Тёмный мир", где тоже были вампиры, оборотни? Но, как показало время, более живучей в памяти франшизой оказались именно "Сумерки"».

Ностальгия и новая аудитория

Вторая жизнь «Сумерек» — это закономерное явление для поп-культуры, где ностальгические циклы длятся около 15-20 лет. Те девочки, которые зачитывались книгами и смотрели фильмы в кинотеатрах, теперь стали мамами и с удовольствием показывают историю Беллы и Эдварда уже своим дочерям.

Но, разумеется, для нового поколения зрителей «Сумерки» — это уже не свежий блокбастер, а винтажная классика, которую смотришь скорее с иронией, чем с неподдельным интересом.

«Уже прошло достаточно времени, и мамы могут сказать своим дочерям: "Гляди, над чем я угорала когда-то".

Молодая аудитория переживает это так же, как и мы, когда смотрели фильмы наших родителей. Либо ты воспринимаешь серьёзно, либо смотришь с улыбкой, что и даёт вторую жизнь тому или иному фильму», — отметил эксперт.

Правильный момент для возвращения

Возрождение интереса подпитывается и чисто практическими причинами. Кинопрокат пережил непростой период из-за пандемии и забастовок, из-за чего производство нового контента замедлилось.

«На этом фоне перевыпуск проверенной временем франшизы с готовой фанатской базой выглядит логичным и относительно безопасным шагом для студий», — назвал еще один фактор Голубчиков.

Не просто продукт, а долгоиграющее произведение

Несмотря на всю критику, «Сумерки» оказались не сиюминутным продуктом, а явлением, сумевшим закрепиться в поп-культуре. На волне их успеха вышло множество подражаний, но ни один из фильмов не достиг такого же уровня узнаваемости и долголетия.

Это доказывает, что создателям саги удалось вывести уникальную формулу, которая продолжает резонировать с аудиторией даже спустя годы.

«"Сумерки" — вполне долгоиграющее произведение, как литературное, так и кинематографическое. Его вполне можно конвертировать в новую историю и, возможно, получить новую успешную франшизу», — заключил критик.

Фото: Кадр из фильма «Сумерки» (2008)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
