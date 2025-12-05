«Глупый, невыразительный, ненужный»: «Пять ночей с Фредди 2» получили разгромные 11% на RT — притворяется хоррором, но для 12-летних

Аниматроники выглядят круто, но что еще фильм может предложить?

Сиквел, которого ждали два года, вышел — и, судя по первым рецензиям, надежды были напрасными. Вокруг «Пяти ночей с Фредди 2» стоял привычный фанатский шум, кассовый успех первой части внушал оптимизм, но мировая премьера 4 декабря резко обрубила эйфорию. Критики сошлись в редком единодушии: продолжением авторы сделали шаг назад.

Рейтинг, который говорит сам за себя

На Rotten Tomatoes у фильма всего 11% положительных рецензий — уровень, при котором даже вежливые обозреватели начинают заводиться. Многие согласны, что вторая часть формально собрана аккуратнее первой, но как хоррор она работает плохо. Устрашающих моментов нет, а рейтинг «12+» окончательно убивает хоррор составляющую.

Главная претензия — хаос в сюжете. Total Film поставили 5/10 и написали, что фильм «не понимает, что меньше значит лучше». Авторы попытались запихнуть в 104 минуты несколько линий, десяток персонажей и связки с лором игр — в итоге получилось ощущение незавершенности.

Фанаты FNaF почувствуют себя обманутыми, — заключает издание.

Казалось бы, шансы были

Некоторые критики признают: отдельные элементы работают. Slashfilm (4/10) похвалил аниматроников, несколько удачных скримеров и сцену с Майком в офисе охраны — она действительно воссоздает игру кадр в кадр. Да и участие Меган Фокс в озвучке Чики многие отметили как приятный сюрприз.

Но проблема, по их словам, в сценарии Скотта Коутона. Его называют «катастрофой», которая рушит любые попытки фильма выглядеть внятно. Variety и вовсе выкатил 2/10 и назвал сиквел «поразительно неуклюжим и примитивным». Довольных результатом почти нет.

Глупый, невыразительный, ненужный и анемичный фильм ужасов категории B, который не обеспечивает мурашек, острых ощущений или крутых убийств.

О чем вообще фильм

Действие переносится на год вперед после событий в пиццерии Freddy Fazbear’s. История про жуткие ночи и оживших роботов успевает обрасти слухами, город превращает их в городскую легенду и даже готовит фестиваль в честь того, о чем еще недавно шептались.

Бывший охранник Майк и офицер Ванесса делают вид, что всеп од контролем и никакой мистики нет. От одиннадцатилетней Эбби, младшей сестры Майка, они стараются утаить, что произошло с ее «друзьями» — Фредди, Бонни, Чикой и Фокси. Но девочка, естественно, решает не слушать взрослых, уходит на поиски знакомых аниматроников и этим запускает новый круг неприятностей.

Вот только, как пишут критики, то, что должно было быть страшно, превращается в наигранный и упрощенный аттракцион. Один из рецензентов язвительно заметил, что фильм будто адаптирован «под мышление 12-летнего ребенка».

Кажется, взрослые поклонники франшизы снова остались ни с чем. Сиквел вышел простым, бессвязным и слишком безопасным. Ирония лишь в том, что для хоррора это, пожалуй, самый страшный приговор.

