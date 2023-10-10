«Глупость, тупость и бездарность»: этот фильм о фигурном катании ненавидит Тарасова

Татьяна Тарасова не только строгий тренер по фигурному катанию, но и требовательный зритель. Наставница интересуется фильмами о своем любимом виде спорта, но далеко не все из них приходятся ей по душе.

Знаменитость не прошла мимо громкой премьеры 2018 года — проекта под названием «Лед». Большинству зрителей лента понравилась, и в 2020 году вышла ее вторая часть. Тарасова в число тех, кто ждал продолжения, не попала. Оказалось, что она ненавидит детище Олега Трофима. Кино звезда не досмотрела, поскольку «было скучно».

«Там только глупость, тупость и бездарность», — такую оценку дала ему Тарасова в эфире программы «Рожденные в СССР».

Татьяна Анатольевна не согласна с тем, что подобные картины вызывают у детей интерес к фигурному катанию. По ее мнению, шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» сделало гораздо больше для популяризации этого вида спорта.

Прокомментировала Тарасова и разговоры о том, что образ тренера Ирины Шаталиной был списан с нее. С этой точкой зрения она не согласна. Бывшая наставница Алексея Ягудина подчеркнула, что между нею и героиней Марии Ароновой нет ничего общего.