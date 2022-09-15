Глупее издевательства не придумать: за что растоптали голливудских «Татар»

Голливуд давно привык изображать в своих фильмах Россию и русских не такими, какими они были в реальности. Тенденция экранной «клюквы» о России насчитывает уже не одно десятилетие.

Так, еще в 1961 году на экраны вышел сделанный в творческом союзе США, Италии и Хорватии фильм «Татары». Режиссером стал знаменитый Ричард Торп, снявший к тому времени уже не один исторический фильм: в багаже у него были и «Рыцари круглого стола», и «Айвенго», и «Квентин Дорвард». Но «Татары» оказались одним из худших творений Торпа.

По сценарию, который создатели фильма, как они заявляли, написали по мотивам древнерусской «Повести о разорении Рязани Батыем», Русь спасают от татар викинги. В картине используются соответствующие имена, реквизит эпохи викингов и даже культурные отсылки говорят о том, что вполне себе славянский на тот момент город Рязань спас не героизм местных жителей, а горстка древних скандинавов.

Разумеется, это не могло не вызвать у россиян праведного возмущения. «Типичное фэнтези на псевдоисторическом материале», «Американцы свою историю снимать не умеют, что уж говорить о истории Древней Руси», — писали рассерженные зрители в комментариях издания Cinema .