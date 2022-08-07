Глупая ошибка: слова Вертинской о Градском возмутили россиян

Анастасия Вертинская объяснила, почему не обрела счастья с Александром Градским. Жизнь с прославленным музыкантом, по словам советской звезды, была ошибкой молодости. Только собственной глупостью она могла объяснить сожительство с мэтром.

«Ничего плохого и ничего хорошего из этой связи не получилось. Да и не могло получиться», — передает ее слова издание «Музыкальная правда ».

Куда лояльнее Вертинская высказалась о неудачном браке с Никитой Михалковым. С режиссером актрису развели творческие амбиции: он считал, что предназначение женщины — рожать и служить мужу, а она маниакально желала прославиться.

Поклонникам Градского резкий выпад Анастасии Александровны показался возмутительным и подозрительным: