Глупая ошибка: слова Вертинской о Градском возмутили россиян
Актриса не смолчала о семейной жизни с мэтром.
Анастасия Вертинская объяснила, почему не обрела счастья с Александром Градским. Жизнь с прославленным музыкантом, по словам советской звезды, была ошибкой молодости. Только собственной глупостью она могла объяснить сожительство с мэтром.
«Ничего плохого и ничего хорошего из этой связи не получилось. Да и не могло получиться», — передает ее слова издание «Музыкальная правда».
Куда лояльнее Вертинская высказалась о неудачном браке с Никитой Михалковым. С режиссером актрису развели творческие амбиции: он считал, что предназначение женщины — рожать и служить мужу, а она маниакально желала прославиться.
Поклонникам Градского резкий выпад Анастасии Александровны показался возмутительным и подозрительным:
«То, что говорит о нем, пусть останется на ее совести. Значит, до сих пор ее эта история "задевает"», «По дурости с этим пожила, потом с другим, в простонародье это как называется?», «Она потомственная аристократка, и Градский оказался не папиной крови?».