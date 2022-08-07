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Глупая ошибка: слова Вертинской о Градском возмутили россиян

7 августа 2022 10:25
Глупая ошибка: слова Вертинской о Градском возмутили россиян

Актриса не смолчала о семейной жизни с мэтром.

Анастасия Вертинская объяснила, почему не обрела счастья с Александром Градским. Жизнь с прославленным музыкантом, по словам советской звезды, была ошибкой молодости. Только собственной глупостью она могла объяснить сожительство с мэтром.

«Ничего плохого и ничего хорошего из этой связи не получилось. Да и не могло получиться», — передает ее слова издание «Музыкальная правда».

Куда лояльнее Вертинская высказалась о неудачном браке с Никитой Михалковым. С режиссером актрису развели творческие амбиции: он считал, что предназначение женщины — рожать и служить мужу, а она маниакально желала прославиться.

Поклонникам Градского резкий выпад Анастасии Александровны показался возмутительным и подозрительным:

«То, что говорит о нем, пусть останется на ее совести. Значит, до сих пор ее эта история "задевает"», «По дурости с этим пожила, потом с другим, в простонародье это как называется?», «Она потомственная аристократка, и Градский оказался не папиной крови?».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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