Глумились над пожилым человеком: на что заставили пойти главную советскую Бабу-Ягу

Георгию Милляру не раз приходилось играть всякого рода нечисть. Например, именно он засветился в образе Бабы-Яги, а также сыграл черта в культовом фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки», вышедшем на экраны в 1961 году.

Когда артист работал на съемочной площадке картины, ему было ни много ни мало 58 лет. Можно с твердой уверенностью сказать, что Милляру пришлось непросто, ведь именно его герой выполнял большое количество самых разных трюков.

В наиболее сложных сценах артиста должен был заменять дублер, но тот почти сразу получил серьезную травму. Найти ему замену не удалось, поэтому Милляру не оставалось ничего другого, кроме как принять удар на себя.

Как оказалось, съемочная группа ленты буквально глумилась над пожилым человеком. Артисту пришлось самостоятельно выполнять пируэты в подвешенном виде и нырять в прорубь в 30-градусный мороз. В любом случае актер не жаловался на свою участь, чем немало восхитил режиссера картины Александра Роу.